Il colosso cinese Xiaomi continua a dimostrare il suo interesse per il settore tecnologico non solo con accessori e notebook. Solamente qualche giorno fa ha debuttato Xiaomi Fast LCD Monitor, un ennesimo display votato al gaming.

Il nuovo monitor è dotato di una paio di caratteristiche niente male, refresh rate a 144 Hz ed un prezzo ancora una volta invidiabile, solo 126 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi lancia un nuovo monitor da gaming

Il design di Xiaomi Fast LCD Monitor si stacca da quello del già citato Mi Curved per offrire un look più canonico, ma senza rinunciare alle cornici super ottimizzate e al classico minimalismo del brand. Il nuovo monitor da gaming di Xiaomi misura 557 x 184.8 x 475.7 mm per un peso di 4.3 Kg ed integra un pannello LCD IPS da 24.5″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Tra le caratteristiche di Xiaomi Fast LCD Monitor troviamo un refresh rate elevato, a 144 Hz, accompagnato dalla tecnologia Adaptive-Sync, DCI-P3 95% e il supporto HDR400. Inoltre il monitor offre un tempo di risposta GTG di appena 2 ms. Completano il quadro 2 porte HDMI 2.0, un ingresso Display Port 1.2 e la possibilità in inserire cuffie e altoparlanti tramite mini-jack da 3.5 mm.

Il prezzo del display da gaming Xiaomi Fast LCD Monitor è di appena 999 yuan in promozione, circa 126 euro al cambio attuale. Al momento, com’è consuetudine, si tratta di una soluzione venduta solo in patria ma siamo certi che non dovremo attendere parecchio prima che faccia capolino nei principali store aperti anche a noi occidentali. Vi terremo aggiornati non appena sapremo qualche notizia in più sul suo arrivo in Italia.