WindTre prova a rubare la clientela a Iliad e Vodafone con il lancio di una promozione distribuita al giorno d’oggi ad personam, o meglio in versione SMS winback a numeri predefiniti e selezionati.

L’offerta prende il nome di WindTre Go 50 Star+, è una soluzione da 7,99 euro al mese, grazie alla quale il consumatore che la potrà richiedere accederà a 50 giga di internet alla velocità massima del 4.5G (quindi non più di 600Mbps in download), passando anche per illimitati minuti per telefonare ad ogni numero registrato sul territorio italiano, per finire poi con SMS senza limiti, da utilizzare appunto per contattare ogni altro cliente.

Il canone dovrà essere corrisposto con cadenza mensile, sfruttando il credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza delle versioni Easy Pay, in questo caso non è previsto il pagamento con conto corrente bancario o carta di credito; inoltre, se interessati, ricordiamo essere completamente assente il vincolo contrattuale di durata (si potrà richiedere la portabilità quando si vorrà, senza costi aggiuntivi).

WindTre: la Go 50 Star+

La WindTre Go 50 Star+ è un’ottima promozione, ma presenta una limitazione importante, a conti fatti può essere richiesta esclusivamente dai consumatori che hanno ricevuto il messaggio informativo sul proprio numero di telefono.

Viene distribuita sottoforma di SMS attack, o SMS winback, non potrà quindi essere ceduta a terzi e sarà legata esclusivamente al numero a cui è stata proposta. L’attivazione potrà essere completata previo pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono originario.