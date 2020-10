WindTre ha lanciato la nuova tariffa WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition. I clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e di altri MVNO hanno la possibilità di attivarla procedendo con l’acquisto della nuova SIM e il trasferimento del numero. Ma soltanto recandosi nei punti vendita presenti in alcune province indicate dall’operatore.

WindTre lancia la tariffa Go 70 Fire Plus Limited Edition: minuti, SMS e 70 GB a 7,99€!

I clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e MVNO che effettuano la portabilità del numero al gestore WindTre hanno a disposizione la nuova tariffa WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition. L’attivazione può essere effettuata esclusivamente nei punti vendita dell’operatore presenti in alcune province, tra le quali: Milano, Torino, Roma, Caserta, Bari, Palermo e Trapani.

I nuovi clienti attraverso la tariffa WindTre Go 70 Fire Plus hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Sono inclusi nel prezzo anche alcuni servizi extra, tra i quali: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, il servizio di segreteria telefonica e la navigazione hotspot.

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa è di soli 7,99 euro al mese. I clienti possono andare incontro alla spesa tramite credito residuo.

Al fine di ricaricare facilmente e in pochi istanti la nuova SIM è possibile scaricare l’app ufficiale WindTre che, inoltre, permette di conoscere lo stato della tariffa; monitorare i consumi effettuati; e personalizzare la propria offerta attraverso le promozioni che WindTre potrebbe periodicamente proporre.