Vodafone nasconde una sorpresa a dir poco incredibile per una determinata porzione di utenti, viene infatti proposta una spettacolare promozione ad un prezzo bassissimo, in confronto ai contenuti presenti al suo interno.

Stiamo parlando della nuova Special Unlimited, un’offerta pensata appositamente per i clienti di TIM e di alcuni operatori virtuali, più precisamente Tiscali e Coopvoce, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono verso Vodafone stessa. L’attivazione è possibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, con pagamento immediato di circa 5 euro per l’offerta e di 10 euro per l’acquisto della SIM.

A differenza di quanto accade da WindTre, in questo caso il cliente non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale temporale, inoltre, potrà pagare il canone della propria promozione utilizzando il credito residuo della SIM sulla quale ha portato il proprio numero di telefono.

Vodafone: la Special Unlimited è veramente speciale

Ciò che rende la Vodafone Special Unlimited davvero speciale è, prima di tutto, il prezzo finale di vendita; mensilmente, infatti, il consumatore si ritrova a poter pagare soli 9,90 euro, per godere di un bundle assolutamente invidiabile.

Tutti i contenuti potranno essere utilizzati anche all’estero (almeno nell’Unione Europea), più precisamente parliamo di 50 giga di internet al mese, con limitazione a 600Mbps in download, passando poi per illimitati minuti e SMS, per chiamare e chattare con qualsiasi numero registrato sul territorio italiano.

Il risparmio è notevole, ricordate comunque che la promozione potrà essere attivata in esclusiva presso i punti vendita in Italia, oltre sottostando alle limitazioni citate in precedenza.