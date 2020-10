L’operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile, ha recentemente avviato una nuova campagna SMS rivolta in questo caso a clienti attualmente con Iliad, proponendo loro di passare a Very attivando l’offerta con 100 Giga, minuti e SMS a 6.99 euro al mese.

Come fatto anche in precedenza, l’operatore ha inviato un messaggio ad alcuni attuali clienti Iliad invitandoli ad attivare l’offerta denominata Very 6.99. Scopriamo insieme cosa offre.

Very Mobile tenta i clienti Iliad

Very Mobile ha contattato alcuni attuali clienti Iliad che avevano lasciato il consenso commerciale sul sistema WindTre, di cui appunto Very fa parte. Si tratta quindi di un SMS in stile winback rivolto ad alcuni ex clienti dei brand appartenenti a Wind Tre S.p.A. Come indicato nel messaggio, l’offerta si può attivare, oltre che nei negozi, anche direttamente online tramite il link dedicato alla campagna SMS winback.

Ecco il testo dell’SMS: “Vuoi 100 Giga? Passa a Very Mobile: per tutti i clienti Iliad 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6.99 euro al mese. Costo di attivazione 5 euro, salvo promozioni, e SIM gratuita online. Approfittane subito! Info su verymobile.it/very699 o nei negozi Very”.

In dettaglio, Very 6.99 prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga al mese di traffico dati (di cui 3.30 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) al costo di 6.99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro con SIM gratis online. Si ricorda che la stessa offerta è disponibile nei negozi e online anche in versione Operator Attack. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.