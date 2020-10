Trony: nuovi sconti ed offerte nel volantino esclusivo

Da Trony gli utenti hanno la possibilità di spendere solamente 99 euro per l'acquisto di un nuovo prodotto di buon livello.

Da Trony, solamente in determinati punti vendita, è stata attivata una campagna promozionale che si vuole distinguere da quanto è possibile trovare attualmente sul mercato, poiché propone un meccanismo completamente rivisitato.

Prima di proseguire e creare inutili speranze, ricordiamo comunque che ogni singolo acquisto potrà essere completato esclusivamente in negozio, e più precisamente presso i punti vendita delle regioni Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna (oltre che ad Affi), entro il 25 ottobre 2020. Altrove, o sul sito ufficiale, saranno disponibili gli stessi prodotti ma a prezzi differenti.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid si possono trovare tantissimi codici sconto gratis ed un elevato numero di offerte Amazon, scopriteli a questo indirizzo.

Volantino Trony: come funziona la promozione

Il funzionamento della promozione è molto più semplice di quanto potreste immaginare, dovrete semplicemente recarvi in negozio e scegliere un qualsiasi prodotto disponibile, basterà spendere almeno 499 euro per il suo acquisto.

Superato questo step la strada è in discesa, poiché in cassa gli addetti provvederanno ad offrire la possibilità di aggiungere un altro dispositivo, pagandolo solamente 99 euro. Chiaramente questo dovrà essere selezionato tra 5 proposte di Trony, corrispondenti per l’esattezza al robot aspirapolvere iRobot Roomba 676, al Samsung Galaxy Watch Active, ad un televisore LED LG da 43 pollici, allo smartphone Samsung Galaxy A30s, o più semplicemente al monopattino di marca EMG.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, il volantino Trony mette sul piatto tantissime offerte e prodotti dai prezzi più o meno interessanti, il consiglio che vi possiamo dare è di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto, vi aiuteranno a capire la portata della campagna.