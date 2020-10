In estate è arrivata una notizia sorprendente per i fan di Sekiro, il titolo otterrà nuovi contenuti gratuiti. I contenuti non saranno veri e propri DLC, ma sarà comunque qualcosa di gradito dai possessori del gioco. Una nuova patch verrà rilasciata il 28 ottobre 2020, così come l’edizione GOTY.

Presto ci saranno nuove sfide in Sekiro: Shadows Die Twice. L’aggiornamento gratuito annunciato a luglio verrà rilasciato il 28 ottobre e porterà nuove sfide ai boss. Puoi anche sbloccare tre nuove skin e registrare brevi clip e inviarli ad altri giocatori.

Sekiro, l’upgrade gratuito arriverà a brevissimo

L’esperto di Souls, Dimi, fa luce sul fatto che l’aggiornamento sia sufficiente per motivare i fan più accaniti di Sekiro ad iniziare un nuovo round. Una funzionalità molto simile era precedentemente disponibile solo come fan mod: la modalità non ufficiale Boss Rush, tuttavia, ha portato alcuni problemi tecnici.

Le nuove skin: “Tengu” e “Old Ashina Shinobi” sono i nomi di due dei tre nuovi outfit. Per sbloccare le skin hai bisogno di completare alcune sfide Gauntlet e l’ultima skin si sblocca quando termini l’intero gioco. All’interno del gioco arriverà anche una nuova funzione “multiplayer”: i messaggi fantasma. In poche parole, potrai registrare clip della durata massima di 30 secondi e caricarli per altri giocatori. Essi vedranno un’immagine trasparente di te nel loro gioco.

Sekiro non ha ancora ricevuto alcun DLC, a differenza degli altri giochi Souls di From Software. Sfortunatamente, non sembra ancora esserci una grande espansione in sviluppo. Un insider ha anche affermato l’anno scorso che nessun DLC è previsto per Sekiro perché gli sviluppatori sono completamente concentrati su Elden Ring. L’edizione Game of the Year, che sarà disponibile contemporaneamente all’aggiornamento gratuito, contiene lo stesso gioco che hanno già acquistato gli altri ma con alcune chicche.