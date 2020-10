Molti si chiedono spesso quali sono gli smartphone che emettono in assoluto il più alto numero di radiazioni. Ci sono delle risposte concrete e sono date dal Bundesamt für Strahlenschutz, ovvero l’Ufficio federale tedesco, il quale ha stilato una classifica a riguardo. L’ente ha creato un database apposito che permette loro di conoscere con precisione quali sono gli smartphone, odierni e non, che emettono un numero di radiazioni più ampio, anche quando sono in standby.

Una cosa è certa: attualmente tutti coloro che usano gli smartphone sono esposti alle radiazioni emesse da esse, tuttavia c’è da chiarire una cosa e da decretarne un’altra: la prima è che non c’è una reale correlazione tra tumori e radiazioni, la seconda è capire quali dispositivi sono più dannosi di altri. Un dato di fatto, che ci riporta appunto l’ente tedesco, è che i dispositivi cinesi (e non solo) sono quelli che stanno in cima alla lista dei peggiori.

Radiazioni smartphone: ecco la lista di tutti i modelli più e meno sicuri

La lista di smartphone che emettono più radiazioni è capeggiata da vari dispositivi Xiaomi, successivamente OnePlus ed iPhone. La casa cinese, secondo i dati, ha 6 modelli tra i primi 15 smartphone che emettono maggiori radiazioni:

1. Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi Max 3 OnePlus 6T HTC U12 life Xiaomi Mi Mix 3 Xperia XA2 Plus Google Pixel 3 XL Xiaomi Mi 9/9 SE iPhone 7 Xperia XZ1 Compact HTC Desire 12/12+ Xiaomi Mi 9T Google Pixel 3 iPhone 8 Xiaomi Redmi Note 5 Zte Axon 7 mini

Per quanto riguarda i modelli che emettono meno radiazioni invece, abbiamo Samsung al primo posto con 8 modelli su 16. Purtroppo si nota l’assenza di dispositivi Apple: