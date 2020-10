Oppo ha recentemente presentato alcuni suoi nuovi device particolarmente interessanti. Il 19 ottobre ha infatti tenuto un evento online durante il quale è stato possibile conoscere i dispositivi della serie “One more step”. In questa occasione l’azienda ha intrattenuto il suo pubblico con la presentazione di dispositivi inediti, tra i quali la prima TV Oppo e il primo smartwatch con quadrante rotondo, il nuovo Oppo Watch RX. Ad accompagnare i due device in questione ci sono state anche le nuove cuffie wireless Enco X con cancellazione attiva del rumore.

Oppo Watch RX: ecco il primo smartwatch dell’azienda con quadrante rotondo

A distinguere il nuovo Oppo Watch RX dal precedente Oppo Watch è il quadrante dalla forma tonda adottato dall’azienda. Il dispositivo presenta infatti un display rotondo costituito da un pannello AMOLED da 1,28 pollici. Sulle specifiche tecniche del nuovo Oppo Watch XR non sono emerse particolari informazioni ma pare che quest’ultimo non presenti sostanziali differenze rispetto al suo predecessore. Rispetto al classico Oppo Watch, recentemente reso disponibile dall’azienda anche in Europa, sembra che Oppo Watch XR sia più adeguato all’utilizzo durante le attività sportive.

Al momento l’azienda ha rilasciato il suo dispositivo soltanto nella League of Legend Edition e non ha offerto alcun riferimento al costo previsto per l’acquisto. In attesa di maggiori informazioni sulle caratteristiche del nuovo device è possibile soffermarsi sullo smartwatch recentemente introdotto in Italia dall’azienda. Oppo Watch è infatti disponibile in due varianti: una da 41 mm al costo di 249,00 euro; e una da e 46mm al costo di 299,00 euro.