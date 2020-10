Non è un paese per vecchi, Fuego negro, Collateral: serie noir su Netflix

La piattaforma americana Netflix non ci ha lasciati durante la lunghissima quarantena e non lo farà nemmeno ora. Il futuro è imprevedibile, non sappiamo cosa accadrà stavolta. Ad ogni modo possiamo stare tranquilli perché il colosso californiano è al nostro fianco. Questo offre film cartoni animati e serie televisive che coinvolgono tutti i componenti della famiglia. Troviamo ogni genere: a partire dal drammatico per passare al romantico all’azione, al thriller o addirittura al Noir. Tra le serie televisive che ci lasceranno l’amaro in bocca ecco Non è un paese per vecchi, Fuego negro, Collateral.

Non è un paese per vecchi, Fuego negro, Collateral: serie televisive agghiaccianti

Non è un Paese per Vecchi narra la storia di Llewelyn Moss (Josh Brolin) il quale, vagando per il deserto si imbatte in un camion circondato da cadaveri nel sangue. Si tratta di un carico di eroina e, con essa, ci sono due milioni di dollari chiusi in una valigetta che il protagonista deciderà di tenere. Tale decisione attirerà le attenzioni dello sceriffo Bell (Tommy Lee Jones), abituato ad imprese molto più semplici, e soprattutto l’interesse di uno sconosciuto e brutale assassino (Javier Bardem).

Fuego negro invece racconta la storia di un criminale in cerca della sorella e di risposte. Egli durante la fuga arriva in un hotel squallido dove conosce un personaggio molto inquietante e si innamora di una cameriera enigmatica.

Infine Collateral affronta le questioni dell’ispettore Kip Glaspie, chiamata a indagare sul misterioso assassinio avvenuto nel Sud di Londra che ha reso vittima un ragazzo che consegnava le pizze a domicilio.