MediaWorld è impazzita, solo per questo weekend è stata attivata una campagna promozionale assolutamente interessante, tutti gli utenti possono godere di uno sconto immediato su ogni acquisto effettuato.

Il volantino raccontato nel nostro articolo, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, risulta essere disponibile in ogni punto vendita o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Poco cambia dove decidere di collegarvi, dovete sapere che potrete usufruire dello “Sconto subito WOW“, indistintamente dalla tipologia o dalla categoria merceologica dei prodotti che acquisterete.

MediaWorld: il volantino è incredibile

Il meccanismo che regola la campagna promozionale è veramente semplice, l’utente non deve fare altro che dirigersi in negozio (o sul sito ufficiale), per acquistare la merce che più desidera, senza limitarsi a specifiche categorie o modelli.

Al raggiungimento di un determinato livello minimo di spesa, riceverà in cambio uno sconto immediato sullo scontrino finale. I tagli discussi dalla campagna sono: 50 euro per una spesa di 500-749 euro, 100 euro per 750 – 999 euro, 150 euro per 1000 – 1499 euro e 200 euro oltre 1500 euro.

E’ presente, nel caso in cui si sostenesse un acquisto particolarmente oneroso, anche la possibilità di affidarsi direttamente al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, a patto che l’ordine sia di almeno 199 euro.

Il volantino MediaWorld, se avete ancora dubbi in merito, lo potete visionare nella sua interezza direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. E’ raggiungibile a questo link.