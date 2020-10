Lucifer, Vis a Vis, STRANGER THINGS: novità di Netflix dalle serie tv

Numerose sono le opere cinematografiche proposte da Netflix in questo ultimo periodo. Tra le prime scelte dei nuovi arrivi troviamo

(Film) Baciami ancora

(Film) Da zero a dieci

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Grand Army

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Serie tv) La Révolution

Lavorare con lentezza (Film)

Le conseguenze dell’amore (Film)

L’imbalsamatore (Film)

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Mine vaganti

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Film) Precious

(Serie tv) Qualcuno deve morire

(Film) Radiofreccia

(Film) Respiro

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione.

(Film) Un giorno perfetto

Dei grandi classici come Lucifer, Vis a Vis, STRANGER THINGS invece non abbiamo ancora notizie certe. Cosa accadrà nella piattaforma Netflix?

Lucifer, Vis a Vis, STRANGER THINGS: gli aggiornamenti

Per quanto riguarda Vis a Vis innanzitutto, la serie televisiva che ha come protagonista il rapporto tra Zulema e Macarena (due personalità completamente opposte) ha rilasciato la sua ultima stagione che è già andata in onda su Netflix. Fortunatamente i fan sono stati deliziati con uno speciale spin off che ha dell’incredibile. La sorpresa che prende il nome di Vis a Vis El Oasis avrà delle prossime stagioni di cui però non sappiamo l’arrivo.

Lucifer invece vede al centro l’affascinante Tom Ellis, il Signore degli Inferi sceso sulla Terra accanto alla detective Chloe. Dopo una prima parte composta da 8 episodi e uscita il 21 agosto, i fan sono in attesa della seconda parte.

Infine Stranger Things è ancora sospesa ma la registrazione delle nuove puntate sembra essere in agguato. Difatti già dal 1 ottobre la serie tv anni 80 aveva acceso nuovamente le cineprese. Quando arriverà sulla piattaforma?