Purtroppo per tutti coloro che sono intenzionati a passare ad Iliad da qui ai prossimi giorni, la promozione Flash 100 non è più disponibile. Durante la prima parte del mese, il provider ha messo a disposizione degli utenti una nuova tariffa che comprendeva chiamate ed SMS senza limiti con 50 Giga internet a soli 9,99 euro al mese.

Iliad, due offerte poco conosciute in alternativa alla vecchia Flash 100

Con lo stop all’offerta da 100 Giga, la principale tariffa di listino torna ad essere la Giga 50. Come per le precedenti occasioni, però, è bene segnalare anche la presenza di due offerte poco conosciute dal grande pubblico.

Tra le principali tariffe che Iliad mette a disposizione degli utenti vi è senza dubbio la Giga 40. Questa ricaricabile può essere attivata direttamente attraverso il sito internet ufficiale del gestore e prevede minuti senza limiti, SMS verso tutti e 40 Giga internet. Da integrare, inoltre, 4 Giga utili per la connessione roaming UE). Il prezzo previsto da Iliad per la Giga 40 è di 6,99 euro. Al costo di rinnovo ricorrente (con pagamento ogni trenta giorni) dovrà essere aggiunto una spesa una tantum per l’attivazione pari a 10 euro.

Sempre gli abbonati che vogliono attivare una SIM con Iliad potranno anche scegliere un’ulteriore opzione: la Iliad Voce. Questa ricaricabile ha un prezzo ancora più basso della precedente: soli 4,99 euro al mese con 10 euro una tantum per l’attivazione. Le soglie di consumo per la Iliad Voce sono molto basilari e prevedono minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi ed in numeri mobili in Italia.