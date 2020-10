Proprio nelle ultime ore Huawei ha annunciato il lancio dei suoi Huawei X Gentle Monster Eyewear II. I nuovi occhiali smart presentati dal colosso presentano delle differenze rispetto al modello precedentemente prodotto dall’azienda, differenze che rendono il dispositivo di ottima qualità migliorando l’esperienza utente.

Huawei X Gentle Monster EyeWear II: ecco caratteristiche e costo dei nuovi occhiali smart!

Rispetto a quanto creato in precedenza, l’azienda cinese si è dimostrata in grado di dar vita ad un accessorio davvero interessante e dalla qualità non indifferente. I nuovi Huawei X Gentle Monster EyeWear presentano infatti una struttura elegante, leggera e pratica, attenta a rendere l’utilizzo del dispositivo quanto più efficace.

Le aste ospitano ognuna un altoparlante semiaperto tramite il quale è possibile usufruire di un’ottima qualità audio resa migliore anche dalla presenza di due microfoni che riducono le interferenze provenienti dall’ambiente circostante. Inoltre, entrambe le aste sono dotate di sensori che regolano automaticamente il volume della riproduzione per renderlo adeguato al contesto.

Gli utenti possono utilizzare i nuovi occhiali Huawei X Gentle Monster EyeWear II per eseguire varie funzioni, tra le quali ascoltare musica ed effettuare chiamate. Essendo dotati di numerosi sensori si dimostrano in grado di rispondere a diversi gesti. E’ sufficiente pizzicare sull’asta sinistra per collegarli ad altri dispositivi e sfiorare le aste per regolare il volume. Gli occhiali, inoltre, sono in grado di riconoscere il loro posizionamento e quindi disattivano e riattivano la riproduzione dell’audio in base allo stato di utilizzo.

Huawei ha già lanciato in mercato i suoi nuovi occhiali smart. Infatti, è già possibile procedere con l’acquisto andando incontro a una spesa di 329,00 euro.