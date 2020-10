Gli utenti Expert sono addirittura in estasi per le nuove offerte lanciate dall’azienda, all’interno del volantino si possono trovare tantissimi prezzi bassi e sconti speciali, con i quali il consumatore può davvero pensare di risparmiare moltissimo.

Alla base della campagna promozionale di Expert trova posto un meccanismo assolutamente invitante, il cliente può infatti ricevere gratis la padella Sphera di Tognana, semplicemente acquistando ciò che più desidera, e spendendo una cifra superiore ai 199 euro. La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa, senza vincoli o limitazioni particolari.

Expert: il risparmio è dietro l’angolo grazie a queste offerte

Il risparmio da Expert è praticamente dietro l’angolo, uno dei prodotti più richiesti e desiderati del momento è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, top di gamma assoluto dotato di una caratteristica che lo rende unico in Europa. A differenza del Samsung Galaxy S20 commercializzato da questa Primavera, infatti, il suddetto presenta il processore Qualcomm Snapdragon 865, e non l’Exynos che siamo solitamente abituati a vedere.

Una simile scelta è stata dettata dalla grandissima richiesta da parte dei consumatori, di finalmente mettere le mani sul modello con tale SoC, sempre e soltanto commercializzato nel resto del mondo, ma non in Europa. Il suo prezzo finale non è elevatissimo, la versione no brand con garanzia di 24 mesi potrà essere acquistata a 649 euro.

Il volantino Expert può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale, ma potete comunque acquistare anche in negozio.