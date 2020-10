Euronics sale in cattedra: il volantino mette alle strette Unieuro

Euronics sale in cattedra con il lancio di uno dei più interessanti volantini dell’ultimo periodo, condito con offerte scontatissime e con prodotti di altissima qualità.

Per cercare di contrastare l’ultima ottima campagna promozionale di Trony, l’azienda si è affidata ai singoli soci, infatti al giorno d’oggi sono disponibili tante differenti promozioni, localizzate in determinate aree d’Italia. La soluzione descritta nel nostro articolo è fruibile solamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, non sul sito ufficiale.

Godete delle offerte Amazon e dei nuovi spettacolari codici sconto, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Euronics: le offerte sono ricchissime di prezzi bassi

I due prodotti su cui vogliamo assolutamente porre l’accento e l’attenzione sono Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20. Sono entrambi top di gamma assoluti dai prezzi decisamente elevati, ma allo stesso tempo sono stati scontati e, almeno in un certo senso, paiono più raggiungibili per il consumatore finale. Il Galaxy S20, come la nuova versione FE, è acquistabile a 649 euro; cifra decisamente più alta per quanto riguarda il Note 20, in questo caso saranno necessari quasi 979 euro per il suo acquisto.

Le migliori occasioni, lo diciamo sempre, arrivano però nel momento in cui si riducono le pretese, nella fascia intermedia i rivenditori si sbizzarriscono, proponendo tantissime occasioni per risparmiare al massimo. I modelli attualmente disponibili sono Oppo A53s, Huawei P30 Lite, LG K52, Huawei P40 Lite e similari, tutti proposti a non più di 269 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Euronics abbiamo pensato di inserire le pagine direttamente nel nostro articolo.