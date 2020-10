Il colosso OnePlus ha recentemente rinnovato la propria serie di smartphone top di gamma, con i suoi OnePlus 8T. Nonostante la presentazione di qualche giorno fa è pronto a dare vita ad altri due dispositivi.

Parliamo di dispositivi medio-gamma, nelle ultime ore infatti OnLeaks ha condiviso degli interessanti dettagli che riguardano OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100, attesi per il prossimo 26 ottobre 2020.

OnePlus è pronto a lanciare OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 dovrebbero debuttare a livello globale il prossimo 26 ottobre, data per la quale già erano trapelati indizi in precedenza. La società cinese si lancia a capofitto nella fascia intermedia e presto arriveranno questi due nuovi modelli tanto chiacchierati, uno con Snapdragon 690 e uno con Snapdragon 460. L’10 avrà una memoria base di 128 GB mentre l’N100 da 64 GB.

Nel primo caso la fotocamera posteriore ospiterà quattro sensori rispettivamente di 64+8+2+2 megapixel, il secondo dispositivo invece ne ospiterà solamente 3 rispettivamente da 13+2+2 megapixel. Per quanto riguarda il prezzo possiamo farci un’idea, se OnePlus Nord costa 399 euro, avranno di sicuro al lancio un prezzo inferiore per entrambi i casi.

In base a quanto si evince il device N10 avrà un look molto simile a quello dell’attuale OP8T. Ovviamente i dubbi restano, ma Max J. è uno dei leaker più affidabili sulla piazza, quindi aspettiamoci ulteriori indiscrezioni nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per ottenere tutti i dettagli del caso in seguito alla presentazione. Sicuramente torneremo a parlare di questi due nuovi device.