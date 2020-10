DAZN è sicuramente una delle piattaforme di streaming video più utilizzate in Italia ed ha deciso di mettere a disposizione a tutti gli utenti l’abbonamento ad un prezzo stracciato, ma solo a due condizioni. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Questo capiterà nel caso in cui i vostri amici, appassionati anche loro allo sport, avranno la disponibilità a farvi risparmiare l’abbonamento mensile di 9,99 euro al mese. Le modalità sono del tutto legali e utilizzabili fin da subito. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio come avere un abbonamento DAZN ad un prezzo stracciato.

DAZN: i modi efficaci per avere l’abbonamento ad un prezzo scontato

La prima modalità che possiamo utilizzare è quella di attivare l’offerta invitando i nostri amici. Per ogni amico, sarà necessario inviare a loro un link, il quale sarà generato sulla pagina della vostra utenza online. Nel caso in cui il vostro amico si abbonerà, seguendo tutte le linee guida del servizio, potrete avere un mese gratuito. La procedura si potrà ripetere 4 volte fino ad arrivare 40 euro di risparmio.

Invece, la seconda modalità è quella di acquisire un pass annuale che vale 99,99 euro e che vi consentirà la visione di 12 mesi di streaming DAZN: Il risparmio con questo metodo è da tenere sotto osservazione, anche perché non pagherete 8,33 euro. Facendo dei calcoli, nell’arco di un anno, andrete a risparmiare due mesi di abbonamento. Ma c’è di più: secondo la stessa DAZN, l’abbonamento in questo caso potrà essere usato da due dispositivi, di cui due in contemporanea. Dunque, in caso di condivisione del vostro abbonamento, potrete andare a risparmiare il 50% arrivando a pagare 4 euro euro mensili.