Coop e Ipercoop provano a risalire la china, cercando in tutti i modi di raggiungere l’Olimpo dei rivenditori di elettronica, proponendo al pubblico italiano nuove offerte speciali con prezzi sempre più interessanti.

Il volantino che andremo a descrivere nell’articolo risulta essere oggi disponibile su tutto il territorio nazionale, con possibilità d’acquisto solo ed esclusivamente in negozio. Stando a quanto comunicato, gli utenti non potranno in nessun modo raggiungere gli stessi prezzi sul sito ufficiale, con spedizione presso il proprio domicilio. In parallelo, segnaliamo che le scorte non dovrebbero risultare un problema.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino non hanno paura

Coop e Ipercoop decidono di non puntare verso i top di gamma, ovvero i modelli di smartphone troppo costosi, ma di lanciare uno sconto importante su un dispositivo relativamente economico, e dotato di discrete prestazioni generali. Il prodotto in questione è il Samsung Galaxy A40, un modello di smartphone in vendita a 179 euro, nella versione completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

La scheda tecnica narra di un prodotto che a tutti gli effetti non garantisce un livello particolarmente elevato, sebbene disponga di un display da 5,9 pollici di qualità SuperAMOLED, affiancato da soli 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (fortunatamente espandibili tramite microSD), passando anche per 2 fotocamere posteriori, un processore octa-core ed il sensore per le impronte digitali sulla back cover.

L’acquisto, come specificato, potrà essere completato solo in negozio, tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.