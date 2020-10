Gli utenti al giorno d’oggi possono acquistare ottima tecnologia anche da Bennet, dovranno recarsi il prima possibile in negozio, per poter mettere le mani su smartphone di buon livello, a cifre più che comprensibili.

Il volantino disponibile in questo periodo è un ottimo concentrato di sconti e di prezzi bassi, con possibilità però di accedervi solamente recandosi nei punti vendita fisici. E’ bene sottolineare come gli acquisti non risultino essere possibili altrove o sul sito ufficiale.

Volantino Bennet: queste offerte sono davvero ottime

Il volantino Bennet non vuole puntare verso la fascia troppo alta del mercato della telefonia mobile, di conseguenza si abbassa verso un tetto massimo di prezzo pari a 339 euro, offrendo prima di tutto il buon vecchio iPhone 8. Il modello proposto non è recentissimo, né aggiornatissimo, ma per gli amanti del brand e per coloro che vogliono avere tra le mani un terminale che non supera i 4,7 pollici, allora può andare più che bene.

Le alternative proposte dall’azienda sono più economiche, e dalle prestazioni effettivamente ridotte, qui troviamo infatti un Samsung Galaxy A41, proposto alla cifra finale di 199 euro, arrivando poi addirittura sui 120 euro di un Samsung Galaxy A20e o sui 99 euro richiesti per l’acquisto dello Xiaomi Redmi 9A.

Tutti gli sconti sono riassunti nel nostro articolo, per conoscere da vicino la campagna promozionale di Bennet dovete solamente aprire le pagine inserite come galleria fotografica, ricordando quanto detto in precedenza, gli acquisti sono disponibili solo online.