Nell’ultimo anno Amazon Prime Video si è confermata come uno dei poli più importanti per lo streaming digitale di contenuti. Sono tantissime le serie introdotte nel corso dell’anno, tra le quali possiamo annoverare The Handmaid’s Tale, The Boys, The Preacher, Good Omens, The Man in the High Castle, solo per citarne alcune. Delle serie che portano ad una fidelizzazione del cliente, che continuerà il proprio abbonamento grazie alle nuove stagioni. Ma non tutti si abbonano ad un servizio per i nuovi contenuti. Basti pensare a serie tv classiche che hanno fatto la storia, e che in molti guardano e riguardano più e più volte. In questo caso Prime Video sta per perdere due mostri sacri di questo mondo. Ecco i dettagli.

Scrubs e Friends, addio amici

Due importantissime serie come Scrubs e Friends stanno per abbandonare il catalogo, probabilmente entro un mese. Se siete dei fan e vi capita spesso di riguardare alcuni episodi e siete nel bel mezzo della loro visione, vi conviene affrettarvi, perché non dureranno ancora molto.

Purtroppo nel caso di serie tv come queste, che non vengono prodotte direttamente dalle piattaforme, i costi dei diritti sono spesso veramente alti, e questi colossi preferiscono investire in serie originali i propri fondi e guadagni. Non possiamo che rattristarci per questa perdita e andare avanti, sperando che un giorno possano tornare nel catalogo, continuando la loro diffusione.

