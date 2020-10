Importanti novità ci sono in casa WindTre. Anche il gestore arancione, infatti, in scia a quanto già fatto da altri provider come TIM e Vodafone, ha deciso di applicare delle rimodulazioni sui prezzi di alcune offerte. Per una serie di abbonati, quindi, si prospettano dei rincari sui costi mensili.

WindTre, aumentano i prezzi: sino a 4 euro in più da pagare per i clienti

Le modifiche contrattuali di WindTre non riguardano tutto il pubblico, ma solo una parte di clienti. Ad essere colpiti da questa decisione del team commerciale ci sono in particolare gli utenti che hanno attivato in passato una versione della promozione MIA Special Edition.

Chi ha attivato sul proprio piano tariffario l’offerta MIA Special Edition è ora chiamato a pagare un costo maggiorato rispetto ai precedenti mesi. Così come vi è una rimodulazione di prezzo, però, anche le soglie di consumo saranno incrementate.

A differenza di precedenti occasioni, non vi è un aumento standard dei prezzi per la MIA Special Edition. La rimodulazione ha valore variabile da utente ad utente: si va da un massimo di 4 euro sino ad un minimo di pochi centesimi di euro.

Come anticipato, modifiche saranno apportate anche per le soglie di consumo. Coloro che pagano la ricaricabile 10,99 euro, ad esempio, in aggiunta ai consumi illimitati per chiamate ed SMS avranno 40 Giga utili per la navigazione internet.

Il rincaro dei prezzi per le tariffe MIA Special Edition di WindTre è già effettivo. Nelle precedenti settimane, l’operatore ha avvisato tutti gli interessati con alcuni SMS informativi.