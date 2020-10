WhatsApp: nuovo aggiornamento e grande novità per tutti gli utenti

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo aggiornamento di WhatsApp che consentirà la ricerca avanzata e ormai in punto d'arrivo per tutti

L’abitudine di WhatsApp nel proporre nuovi aggiornamenti è diventata ormai ordinaria amministrazione per gli utenti. Il pubblico sa infatti che ogni mese WhatsApp riporta un aggiornamento interessante, il quale spesso va ad implementare le funzioni già esistenti o magari ad integrarle con altre feature.

Ora come ora non c’è niente da discutere: WhatsApp risulta la migliore applicazione di messaggistica istantanea in assoluto, visto anche il numero di utenti in continua crescita. Stando a quanto riportato poi nelle ultime ore un nuovo aggiornamento potrebbe arrivare ben presto a rendere l’applicazione ancor più interessante. In realtà l’update in questione sarebbe già pronto e in fase di distribuzione dopo aver superato tutti i test della fase beta programmata.

WhatsApp: arrivo ufficialmente il nuovo aggiornamento che permetterà la ricerca avanzata in chat

Tutti gli utenti che si aspettavano una grande novità da WhatsApp, ben presto saranno accontentati. Secondo quanto riportato il nuovo aggiornamento che introdurrà la ricerca avanzata sarà disponibile a breve per tutti i clienti dell’applicazione.

Se vi state ancora chiedendo come funzioni questa nuova feature, il discorso è molto semplice. Potrete ricercare all’interno della chat di WhatsApp non solo le frasi e le discussioni ma anche i media come ad esempio foto, video, documenti, audio o magari link e gif.

“Abbiamo semplificato la ricerca in tutti i media (foto, GIF, link, video, documenti, audio) su WhatsApp. Ora è possibile cercare un contatto specifico, quindi scegliere il tipo di media e aggiungere parole chiave per esaminare più efficacemente le chat e i messaggi inviati”.