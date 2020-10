WhatsApp per Android e iOS ha recentemente ottenuto alcune funzionalità piuttosto utili, tra cui il supporto per Face Unlock che sarà presto disponibile su Android. Ora, Neowin segnala che un’opzione per disattivare le notifiche di chat per più di 1 anno sarà presto disponibile anche per gli utenti di WhatsApp.

In precedenza, WhatsApp aveva un’opzione per disattivare le notifiche su chat specifiche, ma il periodo di disattivazione più lungo era di un anno. Ora, dopo l’aggiornamento per l’app, gli utenti potranno disattivare per sempre l’audio di una conversazione e non si riattiverà automaticamente.

Oggi WhatsApp ha annunciato tramite il suo feed Twitter l’opzione Always Mute nei gruppi. Invece dell’opzione di 1 anno, l’app ora ti consente di disattivare per sempre le notifiche di gruppo. Le opzioni di 8 ore e 1 settimana rimangono ancora, ma l’opzione di disattivare l’audio per un anno non è più disponibile.

WhatsApp, aggiornamento disponibile su Android e iOS

Questo può essere utile per alcune persone che desiderano disattivare l’audio di una conversazione e non voglio che questo si riattivi quando il periodo di tempo è scaduto. Per disattivare una chat o una conversazione, devi premere a lungo su una chat, quindi selezionare l’icona di disattivazione audio e scegliere “Sempre”. La nuova funzionalità funziona sia per le chat individuali che per le chat di gruppo.

Gli utenti Android e iOS otterranno entrambi la nuova funzione. Inoltre, gli utenti di WhatsApp Web possono trarne vantaggio facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla chat in questione e selezionando “Disattiva notifiche”. Per ottenere questo nuovo aggiornamento per il tuo telefono Android o iPhone, devi scaricare la versione più recente di WhatsApp dal Google Play Store o dall’App Store.