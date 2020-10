Vodafone da qualche giorno sta proponendo al pubblico un’offerta davvero di tutto rispetto, parliamo di una soluzione che prevede 50 giga di traffico dati al mese, richiedendo nel contempo il pagamento di un canone fisso che non supera i 10 euro.

Il suo nome è Vodafone Special Unlimited, in netta controtendenza con le solite promozioni disponibili esclusivamente per i provenienti da un operatore virtuale, la suddetta risulta essere attivabile dai consumatori in possesso di una SIM di Tiscali, CoopVoce e di TIM. La portabilità resta obbligatoria, mentre inizialmente verrà richiesto il versamento di un contributo pari a 5 euro per la promozione in sé, e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Vodafone Special Unlimited: i contenuti dell’offerta

I contenuti della Special Unlimited sono uno dei punti forti della stessa, a conti fatti il cliente si ritroverà a poter accedere a 50 giga di internet alla velocità massima di 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti per poter telefonare a chiunque, per concludere poi con SMS senza limiti verso tutti.

Il costo fisso da versare, direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, corrisponde esattamente a 9,99 euro, con la promessa che non verranno effettuate rimodulazioni contrattuali nei 24 mesi successivi alla data di attivazione.

Da segnalare, inoltre, la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in questo modo l’utente si ritroverà a poter abbandonare Vodafone quando vorrà, senza temere il pagamento di penali o di altro tipo di limitazioni.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia.