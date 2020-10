Negli ultimi mesi il consumo di Giga in tutta Italia è sicuramente aumentato, da un lato la quarantena della primavera, che ha obbligato molti utenti a lavorare da casa, dall’altro le applicazioni diventano sempre più importanti.

Oggi vogliamo parlarvi di alcune offerte, proposte per la maggior parte da operatori virtuali, che propongono almeno 1 Giga al mese e costano meno di 5 euro. Eccone qualcuna.

Offerte con Giga a meno di 5 euro al mese

Le offerte sotto i 5 euro al mese sono proposte da alcuni operatori anche in versione Operator Attack, cioè in base all’operatore di provenienza. In questo caso si tratta di Very Mobile e 1Mobile, quest’ultimo anche con offerte a meno di 5 euro mensili aperte a tutti i nuovi clienti. Very Mobile propone un’offerta a 4.99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese.

1Mobile invece propone ben due offerte al di sotto dei 5 euro, la prima è la Start XPlus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga al mese di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. La seconda è denominata Start Plus New, che è attivabile da tutti i nuovi e già clienti, che comprende ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 5 Giga di traffico dati al costo mensile di 4.99 euro.

Per quanto riguarda l’operatore PosteMobile propone la Creami WOW 10GB è attivabile solo online da tutti i nuovi clienti e al costo di 4.99 euro comprende credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali do rete mobile e rete fissa e 10 Giga al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate i siti ufficiali degli operatori.