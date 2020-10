Telefoni: i Nokia e Motorola da collezione valgono anche 2000 Euro

Sono tantissime le persone affascinate dal mondo del collezionismo e altrettanto numerose sono le persone che amano collezionare gli esemplari più importanti di telefoni cellulari. Il mondo della telefonia ha avuto un forte sviluppo per quanto riguarda i dispositivi mobili e tanti modelli sviluppati negli anni ‘80, ‘90 e 2000 sono definiti da collezione.

Addirittura alcuni modelli possono valere anche 1000,00 Euro o 2000,00 Euro se fanno parte di quelli maggiormente ricercati, si presentano in buone condizioni e sono completi di accessori. I più fortunati, dunque, potrebbero anche riscattare un bel malloppo con un vecchio telefono conservato nel cassetto.

Telefoni cellulari: sempre più numerose le persone alla ricerca di questi modelli

Le aziende telefoniche spesso citate nelle varie aste sono quelle di Ericsson, Nokia e Motorola, aziende che hanno prodotto innumerevoli modelli a partire dagli anni ‘80 fino ad oggi. Ad esempio tra i tanti modelli ricercati e super costosi spicca il primo modello sviluppato dalla Nokia alla fine degli anni ‘80: il Mobira Senator. Un modello piuttosto ingombrante a causa delle sue dimensioni, molto simile ad una valigetta, ma oggi vanta un valore economico anche di 1000,00 Euro se presentato in ottime condizioni.

Può valere 1000,00 Euro anche il primo modello della Motorola se presentato in buone condizioni: il DynaTAC 8000X. L’esemplare è molto ricercato perché si tratta del primo modello definito portatile e in tutto il mondo ne sono presenti pochissimi. Fa parte, invece, della fine degli anni ‘90 il T10 sviluppato dall’Ericsson. Oggi è uno dei modelli più ricercati perché vanta una caratteristica molto particolare per quegli anni: uno sportellino che ne copriva i tasti quando non era utilizzato. Proprio per questo motivo può valere anche 2000,00 Euro se in buone condizioni e completo di accessori.