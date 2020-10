Il Samsung Galaxy S21 potrebbe finire per essere molto simile al suo predecessore, il Galaxy S20. Alcune voci trapelate parlano del rendering di un device con design quasi identico. Ora, a quanto pare sul web si sostiene che il device avrà anche lo stesso numero di telecamere.

L’utente di Twitter @camie_ngo ha pubblicato un’immagine di quelli che sembrano essere ritagli della fotocamera da una fabbrica. Esso mostra come potrebbe apparire la fotocamera del Galaxy S21 e supporta in ogni modo il rendering dello smartphone precedente.

Samsung Galaxy S21, novità in arrivo per la fotocamera?

Vale la pena sottolineare che @came_ngo non è un leaker noto, ma sul suo profilo Twitter ha una serie di fughe di notizie simili per dispositivi Samsung, come il Galaxy Note 20. Per questo motivo potrebbe essere che sia probabilmente un operaio Samsung con conoscenze privilegiate.

Se la voce si rivelerà accurata, possiamo già dire che il Samsung Galaxy S21 finirà per avere tre fotocamere posteriori, proprio come il Galaxy S20. Non sappiamo se ci saranno anche gli stessi obiettivi, con teleobiettivo e obiettivi ultra grandangolari che si uniscono al sensore principale.

I sensori della fotocamera del Samsung Galaxy S21 saranno probabilmente migliori di quelli su S20, forse in termini di risoluzione o in termini di dimensioni dei pixel. Quindi, anche se il numero di fotocamere posteriori sembra essere lo stesso, non dovremmo prenderlo come un aspetto negativo. La serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere lanciata a gennaio 2020 o febbraio 2020, ma la società non ha ancora confermato una data.