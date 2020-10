Al giorno d’oggi l’utilità dei navigatori e delle piattaforme di navigazione come Google Maps è sicuramente fuori discussione, essi spesso ci salvano dal vagabondare alla guida in cerca della destinazione desiderata, assumono poi ancora maggiore importanza per chi magari usa l’automobile per lavoro e deve spostarsi a cadenza giornaliera.

Ovviamente i navigatori in questione sono profondamente integrati con i nostri strumenti, sia con lo smartphone che con infotainment dell’automobile, cosa che ovviamente contribuisce a rendere la navigazione ancora più smart.

In tal contesto magari potrebbe ritornarvi utile riuscire a condividere le indicazioni stradali trovate tra smartphone e pc e tra smartphone e automobile, in modo da immergervi in un ecosistema completo e molto più agevole, ecco la guida.

Come condividere le indcazioni

Per quanto riguarda la condivisione tra PC e smartphone il discorso è molto molto semplice, infatti vi basterà che sia sul computer che sul device vi sia a bordo lo stesso account Google e il gioco è fatto, infatti una volta cercata una determinata zona vi basterà cliccare sulla dicitura “Invia al Telefono”.

Ben più complicata è la procedura quando parliamo dell’automobile, infatti per aggiungere l’auto a Maps dovrete collegarvi a questo sito e procedere accedendo con i dati del proprio account e selezionare “Aggiungi auto o dispositivo GPS”.

Qui Google vi chiederà di inserire il marchio dell’automobile e digitare l’ID dell’account, recuperabile sul sito ufficiale della casa produttrice dell’automobile, una volta fatto potrete poi assegnare un nome comodo al veicolo per ritrovarlo facilmente, nulla di troppo complicato in fin dei conti.