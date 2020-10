Honor: sconti speciali con risparmio fino a 200 euro per Halloween

La tradizionale serata di Halloween, in cui genitori e bambini passano di casa in casa per “dolcetto o scherzetto“, resterà purtroppo un lontano ricordo nel 2020. Per cercare di risollevare il morale di tutti, Honor ha pensato di lanciare una campagna promozionale in cui sconta tantissimi suoi prodotti, garantendo un risparmio anche di 200 euro.

Dal 20 al 31 ottobre sullo store HIHONOR Italia, infatti, gli utenti potranno acquistare i migliori prodotti del brand a prezzi scontatissimi. Alcuni esempi, l’ultimo Honor MagicBook 14, nella configurazione con AMD Ryzen 4500U, 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, verrà commercializzato a soli 649 euro; volendo puntare sempre ad un notebook, non manca l’Honor MagicBook 15, stessa configurazione ma con display più grande, ed incluso il mouse bluetooth, sempre allo stesso prezzo finale.

Honor: tanti sconti per tutti gli utenti

Siete invece interessati ad un wearable? sul sito Honor c’è lo sconto più adatto a voi, troverete il Watch GS pro a 199 euro, oppure lo Watch ES a 89,90 euro. Gli smartphone coinvolti, invece, puntano molto sull’Honor 20, scontato addirittura di 200 euro rispetto al listino originario di 499,90 euro.

Nel caso in cui tutto questo non vi dovesse bastare, ricordiamo che registrandovi su HIHONOR potrete anche vincere regali o scontri extra fino ad un massimo di 110 euro, su diversi prodotti in promozione.

I prezzi indicati nell’articolo sono disponibili solo ed esclusivamente fino al 31 ottobre 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte, e per acquisti effettuati sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti i dettagli della promozione sono raggiungibili direttamente premendo questo link speciale.