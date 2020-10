Epic Games festeggia Halloween insieme a voi: a partire da oggi fino al 5 novembre tantissimi sconti imperdibili su moltissimi titoli tripla A da sfruttare prima i saldi del Black Friday. I prezzi sono ribassati in maniera incredibile, fino ad un massimo del 75%. Ma non è tutto, ci sono anche ben 4 titoli da scaricare gratuitamente entro il 29 ottobre e che rimarranno per sempre nella vostra libreria. Scopri le migliori offerte!

Epic Games si tinge di paura

Tra le offerte migliori che potete trovare sul famoso store ci sono giochi appena usciti, o tra i più giocati e famosi del momento, ecco una lista con i più interessanti:

Red Dead Redemption II da 59,99€ a 40,19€ ;

a ; Borderlands 3 da 59,99€ a 29,99€ ;

a ; Control Ultimate Edition da 39,99€ a 27,99€ ;

a ; GTA V da 29,99€ a 14,99€ ;

a ; Sid Meier’s Civilization VI da 59,99€ a 14,99€ ;

a ; Death Stranding da 59,99€ a 41,99€ ;

a ; Metro Exodus da 39,99€ a 15,99€.

Sono anche molti altri i giochi in offerta, come ad esempio Mafia II e Mafia III, Metro Last Light e 2033, ma anche Crysis e World War Z. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Non dimenticatevi che se avete ancora dei buoni non spesi all’interno del vostro account, saranno spendibili entro il 1 novembre, dopodiché verranno invalidati.

Per quanto riguarda i giochi gratuiti si tratta di 4 horror: Costume Quest, Layers of Fear 2, e in arrivo Blair Witch e Ghostbusters.

Per quanto riguarda i giochi gratuiti si tratta di 4 horror: Costume Quest, Layers of Fear 2, e in arrivo Blair Witch e Ghostbusters.