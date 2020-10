Dazn è uno dei servizi di streaming più utilizzati nel nostro paese. Con un abbonamento di 9,99€ potrete vedere tutto il vostro sport preferito, dal calcio della Serie A e B, fino ai motori, al ciclismo, al tennis e molto altro. Sebbene il costo dell’abbonamento sia già di per sé molto invitante, per molti non è abbastanza conveniente. Per questo motivo vi proponiamo due diverse modalità che vi permetteranno di risparmiare oltre il 50% sulla quota mensile. Ecco come potete procedere!

DAZN, un’occasione da non perdere

Le due modalità qui riportate non sfruttano falle del sistema e sono perfettamente legali. Il primo metodo è quello di agire tramite l’invito dei vostri amici. Nel vostro account potrete generare un link per la condivisione e l’invito dei vostri amici. Se qualcuno si iscriverà all’abbonamento tramite il vostro link, seguendo l’apposita procedura, potrete usufruire di un mese di streaming gratuito sulla vostra utenza. Non male, considerando che potete utilizzare questa modalità per ben 4 volte, con un risparmio complessivo fino a 40€.

La seconda modalità prevede un po’ più di passaggi. Prima di tutto dovrete acquistare una card dal valore di 99,99€ per l’abbonamento annuale di DAZN. Tale card vi permetterà di seguire lo streaming sportivo della piattaforma per 12 mesi, al costo di 10. Già in questo modo il costo dell’abbonamento scende a circa 8,30€ al mese, ma potete fare di più. Come da contratto, l’abbonamento può essere usato su sei diversi dispositivi, di cui 2 in contemporanea. Dividendo il vostro abbonamento con uno dei vostri amici, potrete risparmiare ancora il 50%, andando a pagare poco più di 4 euro mese. Insomma, un’offerta e un’occasione da non perdere per tutti coloro i quali seguono assiduamente lo sport.

