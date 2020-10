CoopVoce: nuova offerta con soli 4,50 euro al mese e un nuovo obiettivo

La telefonia mobile è uno di quegli ambiti che gli utenti monitorando giorno per giorno, spesso alla ricerca di nuove offerte. Nonostante in molti siano già soddisfatti del proprio gestore, non si sa mai: può sempre spuntare fuori una promozione migliore. Tra i più gettonati al momento c’è di certo CoopVoce, azienda che opera nel settore virtuale che da tanto tempo sta dettando legge in maniera incontrastata.

Questo provider che inizialmente non aveva riscosso un buon successo, attualmente con la sua nuova strategia riesce a tenere il passo delle grandi aziende. Quelli che non sottoscrivevano una delle promo di CoopVoce a causa dei pochi contenuti previsti, ora dovranno ricredersi. Sono infatti disponibili delle offerte con un buon bilanciamento tra qualità, quantità e prezzo.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 10 arriva con la Easy, si parte da 4,50 euro

CoopVoce dispone attualmente della ChiamaTutti TOP 10 e della Easy, due promo simili ma estremamente diverse per contenuti e prezzi. La prima offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati per soli 9 euro al mese. La seconda è disponibile con 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga a 4,50 euro al mese. Non sono solo le promozioni però a far parlare del gestore virtuale ma anche il futuro.

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.