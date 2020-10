Bennet non vuole essere lasciata in disparte, né dimenticata dagli utenti che al giorno d’oggi desiderano acquistare la tecnologia a prezzi scontatissimi. Per questo motivo ha recentemente lanciato una campagna promozionale ricca di occasioni e di offerte, applicate su svariati modelli di smartphone.

Il volantino Bennet discusso nel nostro articolo, non risulta essere accessibile sul sito ufficiale, ma potrà essere sfruttato esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Tutti i prodotti sono in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, salvo indicazione differente.

Bennet: il volantino nasconde un ottimo volantino

I prodotti inclusi all’interno della campagna promozionale di Bennet, rientrano interamente nella fascia media del mercato della telefonia mobile. L’utente interessato al mondo Apple, potrà acquistare un vecchio iPhone 8, il modello con il piccolo display da 4,7 pollici e SoC A11 Bionic, al prezzo finale di 339 euro (parliamo della versione con 64GB di memoria interna).

In alternativa è possibile virare verso il mondo Android, in questo caso sono disponibili prodotti ancora più economici del suddetto, sono a tutti gli effetti modelli il cui prezzo finale di vendita non supera i 200 euro, e sono rappresentati da Xiaomi Redmi 9A, da Samsung Galaxy A41 o dal Samsung Galaxy A20e.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare direttamente nell’articolo, ricordatevi che è attivo fino al 28 ottobre, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita, non sarà possibile fruirne sul sito ufficiale o da altre parti.