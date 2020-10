Android: sul Play Store sorprese incredibili con app a pagamento gratis

Parlare ogni volta della solita lotta in corso tra i vari sistemi operativi fissi e mobili risulta ormai stucchevole. Tutti sanno dove andare a fare i propri acquisti e soprattutto cosa scegliere per avere le migliori prestazioni secondo quelle che sono le proprie esigenze. Android in questo momento per quanto riguarda la piattaforma mobile risulta la migliore in assoluto dal punto di vista della versatilità e soprattutto delle funzionalità permesse.

Il robottino verde è infatti diventato da diverso tempo il sistema operativo più usato al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi. Si tratta di una piattaforma sviluppata da Google che ormai non ha più alcun tipo di criticità. Inizialmente qualcuno gli imputava alcuni problemi di stabilità che ad oggi sono solo un lontano ricordo. Inoltre la possibilità di personalizzazione è davvero smisurata rispetto alla concorrenza, con il Play Store che riesce a fungere da contorno. All’interno del noto market è possibile trovare tutti i migliori contenuti tra applicazioni e giochi, proprio come oggi. Questa giornata sarà caratterizzata da grandi sconti che vedono diversi contenuti finire gratis proprio sul Play Store.

Android, ecco le migliori applicazioni e giochi gratis solo per questa giornata sul Play Store

Nell’elenco sottostante potete trovare i migliori titoli che solo per questa giornata gli utenti Android potranno scaricare gratis dal Play Store di Google.