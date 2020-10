Nel mondo degli smartphone pieghevoli alcuni produttori sono già attivi da tempo mentre altri, pur essendo al centro del mercato smartphone, rimangono ai margini a osservare come evolve la situazione.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, possiamo nominare il colosso cinese Xiaomi che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe brevettato un suo Galaxy Z Fold. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi brevetta il suo Galaxy Z Fold, scopriamo maggiori dettagli

L’ultimo brevetto depositato dal produttore cinese presso la China National Intellectual Property Administration è stato approvato proprio oggi, 20 ottobre 2020. Al centro del documento troviamo un dispositivo pieghevole estremamente simile al Galaxy Z Fold 2, nuovo top di gamma Samsung lanciato solamente poche settimane fa. Il nuovo dispositivo ha già raggiunto un successo incredibile, nonostante sia stato lanciato ad un prezzo abbastanza importante, sicuramente non alla portata di tutti.

Le immagini allegate al documento mostrano un dispositivo con doppio display: quello esterno più piccolo utile a smartphone piegato e quello principale e pieghevole interno utile a smartphone spiegato. Ovviamente abbiamo notato qualche differenza, per esempio il modulo fotografico sarebbe posto sulla striscia laterale con i sensori disposti verticalmente, oltre display interno pieghevole che sembra alloggiato più in basso rispetto a quello del Fold 2.

Al momento non è chiaro se e quando Xiaomi vorrà usare il brevetto appena approvato e, più in generale, non è chiaro quando Xiaomi si vorrà ufficialmente tuffare nel settore dei pieghevoli. Come sempre vi ricordiamo di prendere le indiscrezioni con le pinze, potrebbe anche essere che il colosso non porti mai a termine il progetto iniziato. Vi terremo sicuramente aggiornati sui prossimi sviluppi.