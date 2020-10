WindTre riesce a sorpassare le dirette rivali del settore della telefonia mobile, con il lancio di una promozione che vuole proporre agli utenti la possibilità di attivare addirittura 70 giga di traffico dati al mese, dietro il pagamento di un canone veramente molto ridotto.

Il nome della promozione è Go 70 Fire Plus, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, con possibilità di attivazione solo per determinati utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un MVNO. Attenzione però, sono da considerarsi esclusi i provenienti da Very Mobile, Kena Mobile, LycaMobile e ho.Mobile, ed inoltre la promozione è disponibile in esclusiva in determinate province d’Italia.

Nel momento in cui verrà richiesta l’attivazione, il cliente si ritroverà costretto a versare un contributo iniziale di 10 euro. Inoltre, se interessati, segnaliamo l’assenza di un vincolo contrattuale di durata, in questo modo sarà poi possibile richiedere la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

WindTre: cosa propone l’offerta

L’offerta viene ritenuta veramente speciale per svariati motivi, in primis il prezzo finale di vendita, pari a soli 6,99 euro al mese, da versare, come già specificato, direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Come se non bastasse, la promozione propone al pubblico anche un bundle assolutamente invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di ben 200 SMS da inviare a chiunque, con illimitati minuti per effettuare le chiamate, nonché 70 giga di traffico dati alla massima velocità.

L’utente che richiederà la promozione potrà comunque navigare fino a 600Mbps in download, con smartphone abilitato e compatibile.