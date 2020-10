L’operatore WindTre, fino ad oggi 22 ottobre 2020, salvo cambiamenti nelle prossime ore, proporrà ad alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta Go 50 Star + a soli 7.99 euro al mese.

Questi clienti stanno ricevendo degli SMS winback per essere invitati a recarsi in un WindTre Store per attivare l’offerta tariffaria. Ricordiamoci insieme cosa propone.

WindTre offre la Go 50 Star + ad alcuni ex clienti

L’offerta denominata Go 50 Star + comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile alla massima velocità fino in 4.5G a 7.99 euro al mese. Come indicato nell’SMS, l’attivazione dell’offerta è gratuita, mentre il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni.

Ecco un esempi di SMS: “Occasione unica! Solo per pochi giorni 50 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99E/mese sulla TOP Quality Network di WINDTRE. Attivazione gratuita e SIM 10E. Visita i nostri negozi entro il 22/10. […]“. Il nuovo cliente WindTre dovrà acquistare contestualmente anche una prima ricarica minima per coprire almeno l’importo del primo mese anticipato dell’offerta.

Il messaggio viene recapitato ad alcuni ex clienti WindTre selezionati principalmente ex brand Wind e 3 Italia attualmente attivi con altri operatori nazionali. Non è escluso che in questo periodo possano essere presenti anche altre campagne SMS winback con date di attivazione e offerte differenti. Se non si dovesse ricevere alcun SMS winback, anche chi non è ex cliente WindTre potrà attivare un’offerta speciale, in alcuni casi anche online. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente attivabili, andate a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.