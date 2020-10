Per tutti i consumatori che hanno un dispositivo targato Windows è in arrivo un nuovo aggiornamento, la versione 19041.508. Si tratta di un aggiornamento obbligatorio per tutti gli utenti che permette l’introduzione di diverse novità, ma in particolar modo installa automaticamente i collegamenti alle versioni Web di Office.

Tantissimi utenti sia americani che europei hanno segnalato questo nuovo aggiornamento perché nessun comunicato ufficiale aveva accennato tale novità. Nello specifico, gli utenti, hanno segnalato che questa nuova versione ha installato le versioni web di Excel, Word, Power Point ed Outlook senza nessun avviso, ma riavviando automaticamente il dispositivo senza il consenso del proprietario. Ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Windows: nuova versione per gli utenti, in tanti non apprezzano

Purtroppo, però, le segnalazioni da parte degli utenti non terminano qui perché secondo le ultime dichiarazioni, Microsoft avrebbe inserito automaticamente, e sempre senza consenso, le icone delle applicazioni sopra citate nel menu Start anche se l’utente non le ha mai utilizzate.

Fortunatamente esiste un lato positivo perché gli utenti non devono preoccuparsi riguardo lo spazio che le applicazioni installate adesso occupano, perché le applicazioni web non portano via alcun spazio sul disco rigido perché sono dei semplici collegamenti. Gli utenti possono facilmente eliminarli dal menu impostazioni.

Purtroppo per molti utenti non si tratta solo di spazio di archiviazione o meno, ma il fatto di non essere padrone del proprio PC. Anche se questi aggiornamenti sono spesso necessari per sistemare falle e introdurre nuove funzioni in Windows, dovrebbero essere gli utenti a decidere se installarli o meno.