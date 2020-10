Vodafone prepara l’assalto a Iliad ed a tutte le rivali del settore della telefonia mobile, con il lancio di una campagna promozionale che nasconde al proprio interno tantissimi contenuti da sfruttare sia in Italia che all’estero.

Il nome della promozione è Vodafone Special Unlimited, al giorno d’oggi viene proposta in versione operator attack ai possessori di una SIM di TIM, Tiscali o CoopVoce, ma non neghiamo che altri utenti possano ricevere una chiamata direttamente dai call center.

Il contributo iniziale da versare è leggermente superiore a quanto siamo solitamente abituati a vedere, raggiunge per la precisione 5,01 euro per la promozione in sé, con l’aggiunta di 10 euro per completare l’acquisto della SIM ricaricabile. Il canone fisso, corrispondente a 9,99 euro al mese, dovrà poi essere versato utilizzando appunto il credito della SIM acquistata, e sulla quale è stato obbligatoriamente portato il numero originario.

Vodafone: l’offerta è spaziale

La soluzione pensata da Vodafone è assolutamente interessante, proprio perché riesce a concernere all’interno tutto ciò che l’utente va cercando al giorno d’oggi, contenuti di alto livello e prezzo relativamente ridotto.

Di base il consumatore potrà difatti raggiungere 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile (corrispondente a 600Mbps in download), con possibilità di affidarsi anche a illimitati minuti e SMS senza limiti da utilizzare verso tutti.

La promozione di casa Vodafone non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che in qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda, e non si ritroverà costretto a pagare una penale o versare costi aggiuntivi.