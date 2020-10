Oramai nel 2020 avere un indirizzo email risulta un passo fondamentale per essere efficacemente integrati all’interno del sistema, esso infatti oltre che a fare da puro è mero riferimento, serve anche per la creazione di numerosi account che insieme costituiscono non altro se non la nostra identità digitale.

L’email appunto essendo un riferimento ufficiale ci consente di registrarci a svariate piattaforme, da quelle indispensabili per attività importanti come quelle bancarie a quelle di intrattenimento come Netflix e Prime Video.

A fronte di tutto ciò quindi tantissime piattaforme richiedono l’inserimento di un indirizzo email, anche quelle di cui magari necessitiamo solo per una volta o saltuariamente, questo col tempo però, può portare ad un accumulo di account connessi al nostro indirizzo email davvero incredibile, di cui magari vogliamo liberarci, bene, se questo è ciò che desiderate ecco la guida che fa per voi.

Un sito elimina account

Ovviamente andare a ritroso nella propria memoria per ricordare tutti i siti su cui abbiamo inserito la nostra e-mail per la registrazione è pressoché impossibile, ecco dunque perchè due sviluppatori svedesi ci sono venuti incontro creando Deseat.me, una piattaforma online che, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Google, ci consentirà di eliminare agevolmente gli account collegati alla medesima e-mail.

Si tratta dunque di una soluzione molto comoda, anche se però va detto, non sarà efficace contro tutti gli account, alcuni infatti non accetteranno l’eliminazione da parte di Deseat e dovrete procedere a farlo manualmente, un fastidio in più compensato però dal venire alla luce riguardo gli account connessi alla nostra e-mail.