Le tariffe dei clienti TIM, Vodafone e WindTre sono spesso soggette a cambi per quanto concerne i prezzi mensili. Nel corso degli ultimi anni la maggioranza degli utenti dei principali provider ha visto innalzato il costo ricorrente per il rinnovo della propria ricaricabile.

TIM, Vodafone e WindTre: il bilancio dei prezzi in aumento negli ultimi due anni

In questo 2020, le rimodulazioni dei prezzi sono state leggermente inferiori rispetto al passato. Complice anche l’emergenza sanitaria, gli operatori hanno limitato i loro interventi sulle tariffe degli utenti TIM, Vodafone, WindTre

Negli ultimi due anni, però, i numeri sono ben diversi. Gli analisti, infatti, hanno calcolato su base annua i rincari che hanno caratterizzato gli utenti nel 2019 e nel 2018. Lo scorso annuo, in media per ogni cliente TIM, Vodafone, WindTre vi è stato un rincaro del 7% rispetto agli stessi prezzi del 2018. In valore assoluto, la percentuale dei rincari prevede un aumento annuo di 40 euro per il pagamento delle tariffe.

Se si guardano a questi numeri su prospettive mensili, tra il 2018 ed il 2019 vi è stato un incremento dell’1,80%. Nel rapporto tra 2019/2018 vi è stato quindi un ulteriore e leggero rincaro rispetto al periodo 2018/2017. Due anni fa, infatti, l’aumento medio su base mensile per il pagamento delle ricaricabile è attestato sull’1.74%.

Oltre all’emergenza Covid, per il 2020 c’è anche un ulteriore scenario da segnalare. TIM, Vodafone e WindTre, infatti, hanno siglato accordi plurimi con l’AGCOM. Tendenzialmente per gli utenti di telefonia che acquistano un nuovi piano c’è lo stop ai rincari per i primi sei mesi di abbonamento.