Buon notizie per i clienti TIM, il gestore telefonico infatti sta regalando un mese fi Giga illimitati ai propri clienti. Per sapere se si è tra i fortunati a cui è stata riservata l’offerta speciale basta accedere all’app MyTim. Qui nella sezione “Offerte per te” comparirà la possibilità di attivare la promozione “Giga illimitati in regalo x te“. L’offerta rientra nell’ambito di Tim Per Te, le offerte dedicante ai già clienti dell’operatore.

Il regalo questa volta è davvero incredibile; l’offerta, come già ribadito, comprende un mese di Giga illimitati, senza alcun costo aggiuntivo, ad una velocità di 150 Mbps in download e fino a 75 in upload; incluso anche la visone di video in qualità SD, il tutto come già specificato, per la durata di 30 giorni dall’attivazione.

TIM: le condizioni di utilizzo

Quando una promozione TIM si riferisce a Giga illimitati viene inteso, indicato come uso conforme, un tetto massimo di 600 Giga mensile; superata questa soglia è possibile un intervento da parte del gestore telefonico. La promozione prevede oltre al mese di Giga illimitati anche 6 Giga per la navigazine roaming per i paesi UE. Terminati i Giga di roaming il costo della navigazione sarà di 0,416 centesime per ogni Mb utilizzato.

Disponibile inoltre la visione di tutti i video in qualità standard (SD) secondo le quanto fornito dalla promozione; questo ovviamente a meno di altre offerte che permettano di fruire dei video in qualità superiore. La velocità massima messa a disposizione è di 150 Mbps con una classe di priorità superiore in caso si stia utilizzando una rete 3G.