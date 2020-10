Ti regala Giga illimitati per un mese ad alcuni utenti

Nelle ultime ore, TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti l’attivazione di un’offerta temporanea gratuita, che regala Giga illimitati di traffico dati validi per un mese.

In particolare, alcuni clienti si sono ritrovati sull’app MyTIM, nella sezione “Offerte per te“, la possibilità di attivare l’opzione gratuita denominata nel banner dell’applicazione “Giga illimitati in regalo x te”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala Giga illimitati per un mese ad alcuni utenti

L’offerta in regalo che TIM offre ad alcuni suoi già clienti è in realtà denominata Giga illimitati per un mese, e permette di ottenere senza alcun costo navigazione illimitata con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload e video in qualità SD, il tutto valido per 30 giorni dall’attivazione.

L’attivazione è gratuita ed avverrà entro 48 ore dalla richiesta. Alla scadenza dei 30 giorni l’opzione Giga illimitati per un mese si disattiverà in automatico. Per utilizzarla è comunque necessario avere un credito residuo sulla SIM maggiore di 0 euro. Tim Giga illimitati per un mese prevede anche 6 Giga di traffico dati utilizzabile in roaming nei Paesi UE. Al superamento dei Giga in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, il costo per tutto il 2020 è di 0,416 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Come viene indicato nelle note informative fornite dall’operatore, è quindi prevista la fruizione dei video da smartphone in qualità standard. Con questa opzione attiva, tutti i video sono fruiti in qualità SD, anche in presenza di altre offerte dati attive sulla linea sempre che le stesse non siano abilitate alla fruizione dei video in qualità HD. Per scoprire tutte le offerte dell’operatore attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.