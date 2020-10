Numerosi utenti di Netflix sono impaziente di guardare delle nuove vicende che coinvolgono i personaggi di Stranger Things, Lucifer e You per scoprire i loro destini. Purtroppo questo anno molto particolare a causa dell’arrivo di un nemico invisibile, il Coronavirus, ha portato anche il mondo cinematografico ad adeguarsi alle direttive del Governo. Tantissime produzioni cinematografiche, infatti, hanno dovuto rimandare la loro data d’uscita precedentemente comunicata a causa degli episodi non registrati.

Ad oggi, fortunatamente, il mondo cinematografico è ripartito con le giuste cautele e diverse produzioni hanno potuto ricominciare a lavorare. Ma a che punto sono le serie televisive precedentemente citate?

Lucifer, Stranger Things e You presto su Netflix: ecco quali sono gli aggiornamenti

La serie televisiva statunitense Stranger Things è ormai agli sgoccioli con la quarta stagione secondo alcune indiscrezioni recentemente trapelate. I lavori stanno continuando, ma la produzione ha voluto svelare già i primi quattro titoli degli episodi:

Chapter One: The Hellfire Club; Chapter 2: Tick Tok Mr. Clock; Chapter 3: You Snooze You Lose; Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey.

Anche per Lucifer non dovrebbe mancare ormai molto. La produzione ha deciso di dividere la quinta stagione in due parti per mandare in onda gli episodi registrati prima del Coronavirus e lockdown, così da non dover rimandare la data d’uscita. Ad oggi le riprese sarebbero ancora in lavorazione, ma non dovrebbe mancare molto all’arrivo della seconda parte su Netflix.

Anche per You le riprese continuano e la terza e ultima stagione potrebbe arrivare in primavera secondo alcune voci da corridoio, ma non ci sono conferme da parte della produzione. Secondo le ultime indiscrezioni si sono unite al cast due noti attori: Shalita Grant e Travis VanWinkle.