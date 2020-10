Nel 2020 utilizzare un’automobile è diventato pressoché una necessità, in un mondo globalizzato e connesso infatti, potersi spostare di città in città magari per recarsi sul proprio posto di lavoro risulta quasi essenziale nella vita di ogni persona.

Ovviamente la guida risulta un’attività piacevole per molti ma non priva di rischi, ecco perché seguire il codice stradale e le norme ad esso associate risulta di primaria importanza per garantire la sicurezza prima di noi stessi ma anche e forse soprattutto di chi ci sta intorno.

Questo concetto dunque risulta di primaria importanza e deve essere chiaro a tutti per mantenere le strade sicure e con un tasso di rischio al minimo.

Rotonda horror

A quanto pare però, tutto ciò non era ben chiaro ad un utente alla guida di una Porsche Taycan il quale si è apprestato ad affrontare un incrocio con regolazione rotatoria alla velocità di ben 180 km orari, il video è veramente da brividi:

Acquistare un’auto sportiva spesso non è sinonimo di saperla guidare, molti utenti infatti non sono abituati a delle prestazioni così fiammanti, ed è proprio quello che è accaduto ad un utente che, felice per la sua nuova Porche Taycan, ha deciso di testarne le prestazioni su un rettilineo, giungendo alla velocità di 180Km/h, per poi arrivare ad un incrocio con rotatoria, con conseguenze per fortuna più da ridere che da piangere, attività svolta forse solo dal portafogli dell’utente visti i danni subiti dall’auto.

La vicenda per fortuna si è conclusa senza danni a persone, l’unico a restare danneggiato è il proprietario dell’auto che dovrà elargire una bella somma di denaro per le riparazioni-