Risparmiare sulle bollette è un interesse molto condiviso tra le famiglie. Abbassare quelli che sono i costi inerenti alla luce ed il gas, infatti, è di alta rilevanza ora che il periodo invernale si avvicina. Grazie a varie soluzioni presenti nel mercato delle utenze, oggi abbassare i costi non è poi così difficile: bonus, piani intelligenti o ancora offerte sostitutive possono rappresentare la soluzione ideale per tante persone.

Luce e gas: Ecco come risparmiare sulle bollette

Grazie all’istituzione del bonus luce e gas, molti nuclei familiari possono oggi fare affidamento a delle scontistiche non indifferenti. Richiedibili attraverso due moduli differenti presenti sul sito dell’ARERA, questi bonus purtroppo hanno un limite: possono essere attivati solo da coloro che rispettano dei requisiti sia di reddito che di necessità. Ciononostante, non è impossibile accedervi poiché, suddivisi in scaglioni, i suddetti vanno incontro a numerosi nuclei familiari italiani.

Per chi, invece, è in cerca di soluzioni innovative e tecnologiche non possono che risultare interessanti i nuovi piani energetici offerti dalle grandi aziende delle utenze. Facendo riferimento ad Enel Energia, ad esempio, citare il piano ORE Free è indispensabile; attraverso questa tipologia di contratto, tutti gli utenti interessati hanno la possibilità di gestire i loro consumi in maniera Smart ricevendo persino tre ore di energia gratis al giorno, gestibili completamente in autonomia attraverso l’applicazione.

Infine, il risparmio su luce e gas non può che arrivare anche secondo una terza soluzione ossia il cambio del gestore delle utenze in sé per sé. Grazie ai motori di ricerca, oggi confrontare i costi e le offerte è un gioco da ragazzi e soprattutto alla portata di tutti. effettuare una piccola ricerca in internet potrebbe rappresentare, dunque, la soluzione per molti.