Gli utenti di Netflix continuano ad aspettare nuovi contenuti multimediali da divorare e fra i tanti ci sono tre titoli in particolare molto richiesti: Le Terrificanti Avventure di Sabrina, La Casa di Carta e La Révolution. Le produzioni stanno lavorando duramente per introdurre gli episodi su una delle piattaforme di streaming online più conosciute al mondo, ma purtroppo l’arrivo del Coronavirus ha rallentato radicalmente i lavori.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina, La Casa di Carta e La Révolution su Netflix

Accese discussioni per quanto riguarda la quarta stagione di una delle serie televisive più apprezzate a livello mondiale, quella de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La giovane strega ha intrattenuto migliaia di utenti con le sue vicende, ma negli ultimi mesi si è discusso fortemente riguardo questa fiction perché la produzione cinematografica ne ha comunicato la cancellazione. Tantissimi fan hanno immediatamente sviluppato una petizione per non cancellare la serie televisive, soprattutto dopo aver annunciato l’arrivo di una quarta stagione. Alcune voci da corridoio rivelano che l’arrivo è previsto non prima del 2021, ma ad oggi non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Anche la Casa di Carta è una delle serie televisive più apprezzate dal momento e i personaggi che compongono la serie stanno per tornare con delle nuove vicende. La quinta parte continua ad essere in lavorazione e in rete circolano diverse foto del set, ma è necessario ancora qualche mese per guardare i nuovi episodi perché l’emergenza sanitaria anche in questo caso ha rallentato fortemente i lavori.

Un’altra serie televisiva molto discussa è La Révolution, una fiction francese ambientata nel XVIII secolo. La distinzione tra potenti e deboli in questi otto episodi è stata apprezzata da tantissimi utenti di Netflix che sperano in una seconda stagione.