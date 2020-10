Nel corso delle ultime ore il produttore cinese ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Y, ovvero il nuovo Huawei Y7a. Questo device si presenta con una scheda tecnica e un design piuttosto interessanti se rapportati al prezzo di vendita, ma in realtà non si tratta di una vera e propria novità. Questo smartphone, infatti, sembra essere in sostanza una versione re-branded di un altro dispositivo.

Huawei Y7a: una versione re-branded del Huawei P Smart 2021?

Ebbene sì. Huawei ha da poco lanciato per il mercato malesiano un nuovo dispositivo che noi abbiamo già ampiamente conosciuto. Come già accennato, infatti, questo dispositivo altro non è se non una versione re-branded del Huawei P Smart 2021. Osservando il design e la scheda tecnica, infatti, è possibile notare molte somiglianze con questo dispositivo. Sul fronte, è presente un display punch hole di tipologia IPS LCD da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. La parte posteriore dello smartphone ospita poi quattro sensori fotografici a semaforo rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel.

Anche le prestazionintra i due device rimangono le stesse. Sotto al cofano del nuovo smartphone a marchio Huawei, infatti, è presente il vecchio processore HiSilicon Kirin 710A supportato in questo caso da 4 GB di memoria RAM. Rimangono poi 64 o 128 GB di storage interno e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 22W. Il nuovo Huawei Y7a verrà distribuito per il mercato malesiano ad un prezzo massimo di circa 160 euro al cambio attuale, ovvero un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello proposto per il Huawei P Smart 2021. Le colorazioni disponibili, invece, sono Midnight Black, Crush Green e Blush Gold.