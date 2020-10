DAZN vi regala il calcio: presentato il sistema per pagarlo meno di 5 euro

Dazn è uno dei servizi di streaming più famosi nel nostro paese. Migliaia e migliaia di utenti si ritrovano su questa piattaforma di streaming per seguire i proprio sport preferiti. Dalla Serie A e B, passando per i motori con Formula 1 e Moto GP, fino a ciclismo, tennis e chi più ne ha ne metta. L’abbonamento mensile standard per gli utenti costa 9,99€, ma ci sono alcun modi del tutto legali che vi permetteranno di risparmiare molti soldi. Ecco un paio che potrebbero fare al caso vostro.

Due modalità per risparmiare oltre il 50% sull’abbonamento mensile

Il primo di questi metodi è abbastanza semplice e si basa principalmente sull’invito dei vostri migliori amici. Sulla pagina dedicata all’interno della vostra utenza, potrete generare un link di condivisione per l’invito alla piattaforma. Per ogni amico che si abbonerà seguendo la procedura tramite il vostro link, riceverete un mese di streaming gratuito sulla vostra utenza, per un massimo di 4 mesi, oltre i quali la promozione verrà disattivata. Un bel risparmio considerato che potreste risparmiare fino a 40€!

Il secondo metodo è un po’ più complesso da seguire e attuare, ma vi garantirà un risparmio non da poco. Vi basterà acquistare una card per l’abbonamento annuale a Dazn da 99,99€ e attivarla. A quel punto avrete a disposizione un anno di abbonamento su 6 dispositivi diversi, di cui 2 in contemporanea. Alla fine dell’anni avrete risparmiato due mensilità, per un costo di 8€ mensili, invece dei 9,99€. Ma se volete andare oltre, potete dividere il vostro abbonamento con un altro amico e dividere a metà il costo, per un abbonamento a poco più di 4 euro al mese!

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se siete riusciti a sfruttare una di queste promozioni.